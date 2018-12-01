Yağmur, Hayata Tutunabilmek İçin İlik Nakli Bekliyor

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:44



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:44

Adana'da özel bir hastanede lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Yağmur Demir, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor. Minik Yağmur'un ailesi, kızları ve kızlarının durumunda olan binlerce kişi için vatandaşları, Kızılay'a başvurup kan vererek uygun kök hücre bulunması konusunda duyarlı olmaya çağırdı.Hatay'da yaşayan İngilizce öğretmeni Ramazan Demir ve hemşire Sevgi Demir çifti, kızlarını 2,5 yaşındayken rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkiklerde minik Yağmur'a lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi alan ve iyileşen Yağmur'un idame tedavisinin bitimine bir ay kala hastalığı tekrar nüksetti. Bağışıklık sistemi çöken ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden Yağmur'un tedavisi için ilik nakli gerekiyor.Anne Sevgi Demir, Acıbadem Adana Hastanesinde tedavi gören minik Yağmur'un yanından ayrılmazken vatandaşları kan bağışı konusunda uyardı. Demir, "Kızım yağmur lösemi tedavisi görmüştü. Hastalığı tekrar nüksettiği için yakın bir süre sonra kemik iliği nakli olması gerekecek ve bu süreçte kızıma uygun kemik iliği bulunması için tanıdık, tanımadık tüm insanlardan, herhangi bir rahatsızlığı olmayanlar Türkiye genelinde Kızılay merkezlerine, tırlarına, çadırlarına gidip üç tüp kan vererek kızıma veya başka ilik nakli bekleyenlere uygun kök hücre bulunması konusunda lütfen yardımcı olsunlar" dedi. - ADANA