Yağmur kazaları beraberinde getirdi

Yağmur kazaları beraberinde getirdiBiri zincirleme 3 ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 yaralı
KARABÜK - Karabük
'te yağmur yağışı sonrası kazalarda beraberinde geldi. Bizi zincirleme 3 ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yağmur yağışı ile birlikte ilk kaza Yeşil mahalle Sanayi kavşağında meydana geldi. Recep Isıldak idaresindeki 34 EFP 96 plaka sayılı otomobili ile yeşil mahalle çevre yolundan Safranbolu
istikametine seyrederken ışıklarda bekleyen Muhammed Ali
Bayram'ın kullandığı 78 AZ 044 plaka sayılı kamyonete kamyonette önünde bulunan Musa Dilsiz'e ait 78 AAF 023 plaka sayılı otomobile çarparak zincirleme kaza meydana geldi.Kazada Elif Dilsiz (32), Ensar Dilsiz (12), Halil Ömer Dilsizile Sevdi Isıldak yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Kamyonun altına girdiKentte bir diğer kaza ise Karabük - Kastamonu
karayolu Bostanbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Mustafa Süelidaresindeki 78 AAE 198 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Büyükşahin idaresindeki 06 JTA 81 plakalı hafriyat yüklü kamyona yandan çarparak altına girdi.Ön kısmı dorsenin altına giren otomobilde sürücü Süel ile yanındaki Elanur Alparlan yaralandı. Olay yerine AFAD
, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.100. yıl mevkiinde meydana gelen bir başka kazada biri bebek iki yaralandı. Muhammed Kara
'nınyönetimindeki 78 BV 567 plaka sayılı kamyoneti ile önünde seyreden ve sağa dönüş yapmaya çalışan Mehmet Er
'in kullandığı 33 SL 601 plaka sayılı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mehmet ER ve İkramiye Er hafif şekilde yaralanarak 112 ekiplerince Medikar Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Karabük
, 3. Sayfa