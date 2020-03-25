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Yağmur kazaya yol açtı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

25.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:01
Yağmur kazaya yol açtı: 1 yaralı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza Bursa- Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Muhammet B. idaresindeki 16 AED 537 plakalı otomobil, yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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