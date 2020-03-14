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Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle, organize sanayi sitesinde iki işyerinin istinat duvarı çöktü.

14.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:44
Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle, organize sanayi sitesinde iki işyerinin istinat duvarı çöktü.Olay, sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Sitesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, iki işyerinin istinat duvarı çöktü. Meydana gelen olayda can ve mal kaybı olmazken, yola devrilen taşları vatandaşlar kendi imkanlarıyla kaldırdı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Besni, Güncel

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