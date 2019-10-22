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Yağmur Sarıoğlu Rusya'da 207 metreden bungee jumping yaptı

Galatasaray ve Göztepe forması giyen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Rusya'da tam 207 metre yükseklikte bungee jumping yaptı.

22.10.2019 12:01

Birkaç ay önce 3 milyon liralık Lamborghini ile İzmir-Çeşme yolunda 270 kilometre hız yapan eski futbolcu Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu, bu kez Rusya'da cesaret testini geçti.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Sabri Sarıoğlu eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı Lamborghini ile de uzun süre gündemde kalmıştı. Sarıoğlu'nun o dönem eşine 'Bir daha olursa arabayı satarım' resti çektiği konuşulmuştu. Özel bir şirkette pilot olan Yağmur Sarıoğlu, tam 207 metre yükseklikteki bir köprüden bungee jumping yaptı. Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyada TT oldu.

MÜTEVAZİ ARABAYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ile 2018 model aracıyla Harbiye'de görüntülenmişti. 2018 Eylül ayında futbolu bırakma kararı alan Sabri Sarıoğlu, önceki akşam eşi Yağmur Sarıoğlu ile Harbiye'de görüntülendi. Bir mekandan çıkarken görüntülenen futbolcu, patlayan flaşları gülerek selamladı.

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Yağmur Sarıoğlu Rusya'da 207 metreden bungee jumping yaptı

Sabri Sarıoğlu, Rusya, Spor

YORUMLAR (3)
BRAVO..:Adrenalin ve bir spor sonuçta , cesaret ister çoğu kişi yapamaz , bravo
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BU NE ŞİMDİ.:sosyal medyada TT oldu, ne demek. bilen varmı.
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MESSİ:trend topic
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