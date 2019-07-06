Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın icra yoluyla aldığı çocuklarına kavuştu

Eski futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanma sürecinde olduğu Yağmur Sarnıç'ta olan çocuklarını icra yoluyla aldı. Çocuklarından ayrılmak istemeyen Yağmur Sarnıç ise sinir krizi geçirdi. Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a kadar seslenerek yardım isteyen Sarnıç, dün mahkemenin hafta sonu görme izniyle çocuklarını görmeye gitti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yağmur Sarnıç belirtilen saatte Emre Aşık'ın evine gitti ancak ikilinin arasında yeni bir gerginlik yaşandı. Aşık, Yağmur Sarnıç'ın oturduğu apartmana kadar gidip çocuklarını oradan teslim almasını istedi. Sarnıç ise Emre Aşık'ın talebini kabul etmeyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sarnıç'ın avukatının devreye girmesiyle Emre Aşık çocuklarını alarak anne Yağmur Sarnıç'a teslim etti. Kavuşma sırasında duygusal anlar yaşayan Yağmur Sarnıç, uzun uzun çocuklarına sarıldı.

ŞİKAYET TUTANAĞI HAZIRLATTI

Yağmur Sarnıç'ın kızı ve oğlunu alır almaz şikayet tutanağı hazırlatması ise dikkat çekti. Genç kadın Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne giderek 3 yaşındaki kızı Elvin'in yüzündeki yaraların neden kaynaklandığının tespit edilmesini istedi ve sağlık raporu aldı. Sarnıç daha sonra aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlal edildiği iddiasıyla Emre Aşık hakkında tutanak hazırlattı. Emre Aşık, geçici velayetlerini aldığı iki çocuğunu teslim aldıktan sonra Çınarcık'ta oturan annesinin yanına tatile götürmüş ve birçok video paylaşmıştı.