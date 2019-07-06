06.07.2019 17:25
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Yağmur Sarnıç Emre Aşık'ta olan çocuklarına kavuştu

Eski futbolcu Emre Aşık'la boşanma süreci devam eden ve geçtiğimiz günlerde icra yoluyla çocukları elinden alınan Yağmur Sarnıç, çocuklarına kavuştu.

Eski futbolcu Emre Aşık'la boşanma süreci devam eden ve geçtiğimiz günlerde icra yoluyla çocukları elinden alınan Yağmur Sarnıç, çocuklarına kavuştu. Eski futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanma sürecinde olduğu Yağmur Sarnıç'ta olan çocuklarını icra yoluyla aldı. Çocuklarından ayrılırken sinir krizleri geçiren Yağmur Sarnıç'ın görüntüleri medyada tepki toplandı. Yağmur Sarınç, mahkemenin hafta sonu görme izniyle dün çocuklarına kavuştu. Kavuşma sırasında duygusal anlar yaşayan Yağmur Sarnıç, uzun uzun çocuklarına sarıldı. Yağmur Sarnıç'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne giderek 3 yaşındaki kızı Elvin'in yüzündeki yaraların neden kaynaklandığının tespit edilmesini istediği ve sağlık raporu aldığı öğrenildi.
(İHA) Yağmur Sarnıç Emre Aşık'ta olan çocuklarına kavuştu
Kaynak: İHA
Emre Aşık, Sarnıç, Güncel

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