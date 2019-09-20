Haberler » Güncel » Haber

Yağmur sebebiyle 5 araç birbirine girdi

Balıkesir'in Bandıma ilçesini öğle saatlerinde etkisi altına alan yağış kazalara sebebiyet verdi.

20.09.2019 12:55Yağmur sebebiyle 5 araç birbirine girdi
Balıkesir'in Bandıma ilçesini öğle saatlerinde etkisi altına alan yağış kazalara sebebiyet verdi.

Bandırma'nın işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nde öğle saatlerinde ilk yağmurun yağmasıyla birlikte kayganlaşan asfaltta 10 S 10429 plakalı servis otobüsü frene basınca savruldu. O esnada yolun kıyısında park eden araçlara çarparak maddi hasar meydana geldi. Araç, yolun aşırı kaygan olmasından dolayı 100 metre ilerde durabildi. Servis içerisinde olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. 5 araçlık meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet personeli güvenlik tedbiri aldı. Kısmen kapanan yolu açmak için çekici çağırıldı. Gerekli çalışmaların yapılmasından sonra yol normale döndü.

Hızı zaman zaman 45 kilometreyi bulan rüzgarla birlikte yağışın artması sonucu esnaflar zor durumda kaldı. Yağıştan etkilenmemek için bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle işlerine gitti. - BALIKESİR

Atatürk Caddesi, Balıkesir, Bandırma, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:00 Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi el-Zevavi'den Vali Erin'e ziyaret
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma...
15:00 Uluslararası Af Örgütünden Hong Kong polisine "aşırı güç" suçlaması
15:00 ABD'li generalin "Rusya'ya anında yanıt vermeye hazırız" açıklaması
15:00 Taşımalı eğitim mağduru çocuklar okula gidemiyor
14:59 Avrupa Hareketlilik Haftası Başladı
14:59 Mit ve tsk'nın operasyonunda pkk'lı terörist mehmet bayden etkisiz hale getirildi