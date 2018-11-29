Yağmur Sebebiyle Okulun İstinat Duvarı Çöktü

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde iki günden beri fasılalarla devam eden yağmurun etkisiyle bir okulun istinat duvarı çöktü.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk
Mahallesi'inde Şehit Kadir Altınöz
Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan istinat duvarı bölgede etkili olan yağış sebebiyle büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme esnasında okulda çocukların ve görevlilerin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Duvarı yapan firma yetkilileri olay yerine gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. - BALIKESİR
Edremit,Balıkesir
29 Kasım 2018 Perşembe 13:08