17.06.2019 10:51
Haberler»Dünya » Haber

Yağmur sebebiyle sığındıkları tünelde cip çarptı

Yağmur sebebiyle sığındıkları tünelde cip çarptı

Tayland'da yağmurdan kaçmak için tünele giren ve yol kenarına park eden bir grup motosikletliye, ıslak yolda kontrolden çıkan cip çarptı.

Tayland'da yağmurdan kaçmak için tünele giren ve yol kenarına park eden bir grup motosikletliye, ıslak yolda kontrolden çıkan cip çarptı. Meydana gelen kazada 5 motosikletli yaralandı.
Kaza, Chiang Mai eyaletinin Chiang Mai şehrindeki otoyolda 13 Haziran'da meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, cipin sürücüsünün sol şeritten orta şeride geçmeye çalıştığı, ancak tünelin hemen girişinde, yolun da ıslak olması sebebiyle cipin kontrolden çıktığı görüldü. Kontrolden çıkan cipin, yağmurdan kaçmak için tünelin içerisinde, yol kenarına park etmiş motosikletli gruba çarptığı, çarpmanın etkisi ile motosikletlilerin yola savrulduğu görüldü.
Yerel medya, meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtirken; kaza sebebiyle bölgede yoğun trafiğin oluştuğunu duyurdu.



- Tayland
Kaynak: DHA
Tayland, Dünya

Son Dakika Haberleri
12:33 Kaza sonrası polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü
12:24 Kendilerini George Clooney olarak tanıtan dolandırıcılar 6 yıl sonra Tayland'da yakalandı
12:13 Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştü
11:52 Çinli aktivistlerden BM'ye çağrı: "Tiananmen katliamı" araştırılsın
11:37 Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 14,1'e çıktı
11:13 Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı
11:04 Houdini numarası yapmak isteyen Hint sihirbaz nehirde kayboldu