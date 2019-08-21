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Yağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldı

ZONGULDAK'ta, dün gece etkili olan yağmurun ardından dereden gelen çöp ve evsel atıklar limana doldu, su da çamur rengine büründü.

21.08.2019 15:56 Yağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldı
ZONGULDAK'ta, dün gece etkili olan yağmurun ardından dereden gelen çöp ve evsel atıklar limana doldu, su da çamur rengine büründü.
Kent merkezinde, dün gece saatlerinde etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları limana ulaştı. Yağmurla birlikte su da çamur rengini aldı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Çevre sakinleri ve balıkçılar, denize çöp atan kişilere tepki gösterdi. Sahilde yürüyüş yapan Hacı Kara, "Dere yatakları temizlenmiyor. Temizlense böyle kirlilik olmaz. Biz yıllardır buradayız. Bizde rahatsız oluyoruz. Biz burada esnafız. Pislikler bizi de etkiliyor. O yüzden derenin biran önce temizlenmesi gerekiyor" dedi.


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Kaynak: DHA

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