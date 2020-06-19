YAĞMUR SONRASI EMİNÖNÜ'NDE OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

19.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:27
İstanbul'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Eminönü'nde yağış nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın en çok etkilediği yerlerden biri de Eminönü oldu. Eminönü'nde bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sağanak yağış trafiği de olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yavaşlayan araçlar ve Eminönü'nde bulunan alt geçidin kapanmasının ardından trafik kilitlendi. Eminönü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. YAĞMUR SONRASI EMİNÖNÜ’NDE OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Eminönü, Güncel, Haber

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