18.06.2019 15:55
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Yağmur sonrası yollar kapandı, bahçeler zarar gördü

Yağmur sonrası yollar kapandı, bahçeler zarar gördü

Ordu'nun Ünye, Çatalpınar, Çamaş, Korgan ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu oluşan heyelan nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarlalar da ise zarar meydana geldi.

Ordu'nun Ünye, Çatalpınar, Çamaş, Korgan ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu oluşan heyelan nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, tarlalar da ise zarar meydana geldi. Çatalpınar ilçesinde etkili olan sağanak, Şifa Suyu Mahallesi yolunu ulaşıma kapattı. Mahalle halkı daha büyük zarar görmemek için kendilerince tedbirlerini alırken, Elekçi Irmağı ile Ilıca Irmağı'ndaki su seviyesi yükseldi. Korgan ilçesinde de dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağış sonrası ilçenin Tepe Mahallesi'ne bağlı Kuşkayası, Kütük Durak ve Eylence mevkilerinde, Korgan- Tepealan grup yolu, Yeşilalan Mahallesi yolu ve birçok alanda göçükler meydana gelerek, yol tahribatları oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
ünye, ordu, korgan, çatalpınar, Güncel

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