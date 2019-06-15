15.06.2019 17:10
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Yağmur suları yükselince dere kenarında mahsur kaldılar

Yağmur suları yükselince dere kenarında mahsur kaldılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yağışlarda köprü ayağında hayvanlarını otlatan 2 kardeş, 23 büyükbaş hayvanı ile birlikte derenin bir anda yükselmesi neticesinde köprü ayağında mahsur kaldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yağışlarda köprü ayağında hayvanlarını otlatan 2 kardeş, 23 büyükbaş hayvanı ile birlikte derenin bir anda yükselmesi neticesinde köprü ayağında mahsur kaldı. İlçe içerisinden geçen Budaközü ve Diğ Çayının bağlantı noktasında hayvanlarını otlatan iki kardeş aniden bastıran yağmur sonrası bir anda yükselen sel suları nedeniyle dere yatağında mahsur kaldı. 2 kardeş 17 Büyükbaş ve 8 buzağıyı bulundukları noktada durdurmak için uzun süre çaba sarf ettiler. Yaklaşık 2 saat dere yatağında mahsur kalan çocuklar sel sularının azalmasıyla birlikte hayvanlarını da alarak bölgeden uzaklaştılar.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sungurlu, Çorum, Güncel

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