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Yağmur sularının dolduğu gölete giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Yağmur sularının dolduğu gölete giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Altındağ ilçesinde bulunan İskitler'de, yağmur sularının doldurduğu çukura yüzmeye gelen 13 yaşındaki R.K.A boğularak hayatını kaybetti.

09.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:39
Yağmur sularının dolduğu gölete giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
ANKARA - Altındağ ilçesinde bulunan İskitler'de, yağmur sularının doldurduğu çukura yüzmeye gelen 13 yaşındaki R.K.A boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Başkentin Altındağ ilçesi İskitler'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kaç arkadaş çocuk yüzmek için yağmur sularının doldurduğu çukura geldi. Yüzmeye başalayan çocuklar bir süre eğlendikten sonra R.K.A isimli arkadaşlarının boğuldunu fark etti. O sırada çocuklar R.K.A'yı çekip kurtardı. İkinci kez suya giren çocuklar bu sefer ilki kadar şanlı olamadı. R.K.A yine boğuldu ancak arkadaşları tarafından kurtarılamadı. Durumu fark eden çevre vatandaş ambulans ve polise haber verdi. Olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi. R.K.A'nın cansız bedenini itfaiye erleri çıkardı. Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayla ilgili tahkikat başlattı. Yağmur sularının dolduğu gölete giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa
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