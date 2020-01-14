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Yağmur suyu ana hat çalışması başladı

Düzce Belediyesi Aziziye Mahallesinde bulunan Balık Pazarı mevkiinde yağmur suyu ana hat çalışması başlattı.

14.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:23Yağmur suyu ana hat çalışması başladı
Düzce Belediyesi Mahallesinde bulunan Balık Pazarı mevkiinde yağmur suyu ana hat çalışması başlattı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağmur suyu hat eksiklerinin tespit edilmesi ile birlikte çalışmalara başladı. Aziziye Mahallesinde bulunan Balık Pazarı Mevkiinde yağmur suyu ana hattı döşemek amacıyla kazı yapan ekipler, mahallenin de ihtiyacı olan altyapıya ek olarak beton borularla büyük bir kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı. Yağmur suyunun toplanması konusunda büyük önem taşıyan hattın döşeme ve üst zemin düzenleme çalışmaları kısa süre içinde tamamlanacak. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Aziziye, Güncel

Kaynak: İHA

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