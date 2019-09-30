Yağmur suyu borusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yağmur suyu borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Karabağ
Mahallesi 2075 Sokak Mercan Sitesi'nde, bir evin istinat duvarındaki yağmur suyu borusuna bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden Bodrum İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kediyi mahsur kaldığı dar borudan çıkarmayı başardı.
Sağ olarak kurtarılan kedi, saç kurutma makinesiyle kurutulduktan sonra serbest bırakıldı.