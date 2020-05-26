Yağmur suyu kanalına düşen kaz ve yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yağmur suyu kanalına düşen kaz ve 2 yavrusu, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

26.05.2020 23:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:15
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yağmur suyu kanalına düşen kaz ve 2 yavrusu, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kırkpınar Mahallesi'nde Hüsamettin Koçlu'ya ait kaz ve 2 yavrusu, Sapanca-Kocaeli kara yolu üzerindeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü.
Kazlarını kurtaramayan Koçlu, itfaiyeden yardım istedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Grup Amirliği ekipleri, yolun her iki tarafındaki mazgalların açılmasının ardından kazları kurtarmak için çalışma başlattı.
Kanalın iç bölümlerinin dar olması nedeniyle çalışmaları güçlükle yürüten ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kaz ve yavrularını kurtardı.
Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi muhtarı Hasan Koçlu, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Hayvan da olsa bir canı var. Sağ olsun itfaiye ekiplerimiz kazları kurtarmak için su içinde 3 saat mücadele etti. Önce kazların annesi, daha sonra ise yavruları kurtarıldı." diye konuştu. Yağmur suyu kanalına düşen kaz ve yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırkpınar, Sakarya, Sapanca, İtfaiye, Güncel, Haber

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