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Yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, kurtarıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir sitede yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

08.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:56Yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, kurtarıldı

KOCAELİ'nin ilçesinde, bir sitede yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başiskele ilçesi Ayazma Kalıcı Konutları sakinleri, yağmur suyu kanalından gelen kedi sesini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiyeye verdi. Gelen itfaiye ekibi, zemin kat balkonun altında bulunan yağmur suyu kanalına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Betonu kıran ekipler 1 metre kazı yaparak yavru kediye ulaştı. Islanıp, bitkin düştüğü belirlenen yavru kedi, temizlenerek havluya sarıldı. Süt ile beslenen yavru kediyi apartman sakinleri sahiplendi.



Başiskele, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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