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Yağmur suyu kanalları temizlendi

Düzce Belediyesi alt yapı sistemlerinde bakım ve temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

09.10.2019 15:23Yağmur suyu kanalları temizlendi
Düzce Belediyesi alt yapı sistemlerinde bakım ve temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kombine Kanal Temizlik aracı dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Acil müdahalelerde bulunmak üzere 24 saat görevde olan araç ile günlük oluşturulan çalışma planı kapsamında yapılan işlemlerle alt yapı sisteminde bakım ve temizlik yapıldı. Eski Bolu Caddesinde yapılan temizlik işlemi ile yağmur suyu hatlarında tıkanma riskinin önüne geçilecek. Çalışmalar hakkında aktarılan bilgiye göre; kış ayları öncesi yağışlardan kaynaklanan olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar sayesinde alt yapı sisteminde aksaklık yaşanmaması için önlem alındığı ifade edildi. Ana güzergahlar üzerinde su birikintisi oluşmasını engelleyecek çalışmalar muhtelif cadde ve bulvarlarda sürdürülecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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