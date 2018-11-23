Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Problemi Yatay Sondaj ile Çözülüyor

Bilecik
'in Bozüyük
Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ilçede başlatılan yoğun alt yapı çalışmaları kapsamında, TCDD demiryolu altından geçen hattın yatay sondaj çalışmaları tamamlandı.
Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yağmur suyu hatlarının koca dereye bağlanması çalışmaları tren yolunun alt ve üst taraflarında tamamlanırken, TCDD demiryolu altından yapılan yatay sondaj ile Yeni Mahalle
Abdullah Sokak ve çevresinde yenilenen hat, alt bölgede oluşturulan hatta bağlandı. Konu ile ilgili olarak, yoğun yağışlar sonrasında yaşanan yağmur suyu probleminin tamamen çözülmesi hedeflenirken, gece gündüz çalışan ekipler, son çalışmasını tamamladı.
Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin
, çalışmaları yerinde incelerken; "Bozüyük Belediyesi olarak Başkanımız Fatih Bakıcı
'nın konuya verdiği büyük hassasiyetle, alt yapı sorunlarına köklü çözümler getirmeyi hedefliyoruz. Bozüyük'ün geleceğe hazırlandığı bu projede gece gündüz her türlü hava koşulunda çalışan personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Ekipler, alt yapı çalışmalarının ilçe genelinde belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirttiler. - BİLECİK
Bilecik,Bozüyük