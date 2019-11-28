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Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek

Evliliğe giden ilişkisi sürpriz bir şekilde biten Yağmur Tanrısevsin'in, eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u unutmak için "hafıza sildirme" adı altında geçen bir yönteme başvuracağı iddia edildi.

28.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:32

Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini geçen ay bitiren Oğuzhan Koç'un, eski sevgilisinin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaştığı iddia edildi. Ortaya çıkan görüntülere kayıtsız kalmayan Tanrısevsin, Özdemir'i sosyal medya hesabında takipten çıkardı.

HAFIZA SİLDİRME YÖNTEMİNE BAŞVURACAK

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının iddiasına göre; zor günler geçiren Yağmur Tanrısevsin, yaşadıklarını unutmak için 'hafıza sildirme' adı altında geçen bir yönteme başvuracak. Güzel oyuncu, TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi ile kötü anılardan kurtulacak. Amerika'da 12-13 yıldır uygulanan tedavi; kişinin yoğun duygusal anılarla başa çıkmasına yardımcı olup beynin mantık ve duygu tarafını dengeliyor.

MERVE BOLUĞUR VE EBRU POLAT'LA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hafızayı tamamen silmek yerine duygusal sıkıntıları aşmaya yardımcı olan yöntem, daha önce de Murat Dalkılıç'tan ayrılan oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Ebru Polat'la gündeme gelmişti.

Oğuzhan KoçOğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir sessizliğini bozdu

Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Ebru Polat, Magazin


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