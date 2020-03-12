Yağmur Tanrısevsin: Sürprizler yakında
Son olarak 'Baba Parası' adlı filmde rol alan güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı
12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, "Bir süredir işlerim dolayısıyla burada yoktum. Döndüm ve dostlarımla, arkadaşlarımla bir araya geldim. Bugün hem onlarla görüştüm hem de eksiklerim vardı onları tamamladım" dedi.
Ayrıca yakın zamanda güzel sürprizlerinin olacağını müjdesini veren Tanrısevsin, sürprizlerle ilgili bir açıklama yapmadı.& ;
Kaynak: Snob Magazin
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