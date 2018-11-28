Yağmur ve Rüzgar, Sahili Çöplüğe Çevirdi (2)

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:47



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:47

SULAMA KANALI TAŞTIManavgat'ta devam eden yağış nedeniyle Taşağıl Mahallesi'nde sulama kanalı taştı. Taşan sular bazı evlerde baskınlara neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri tarafından taşkını önlemek amacıyla çalışma başlatılırken, su baskını yaşanan bazı evler tahliye edildi.Hocalar Mahallesi'ni D-400 karayoluna bağlayan yolda meydana gelen su birikintileri nedeniyle yol trafiğe kapandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri su seviyesini tam olarak bilemedikleri için yolu ulaşıma kapattı.Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisinde bulunan derelerin taşması sonucu da sel suları evlerin yakınlarına kadar yükseldi. Bölge halkı kendi imkanlarıyla derede su akışını engelleyen dal ve odun parçalarını temizlemeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonrası su akışı normale döndü.