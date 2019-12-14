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Yağmur ve sis etkili oluyor

Şanlıurfa'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

14.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:05
'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.
saatlerinden itibaren etkili olan, zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Sis ve yağış ile birlikte trafikte aksamalar meydana geldi, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı 11 derece ölçüldü.
Kentin ana caddelerinde önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Yağmur ve sis etkili oluyor

Şanlıurfa, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


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