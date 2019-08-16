Haberler» Güncel» Haber

Yağmur yağışının ardından yol köpürdü

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yağmur yağışının ardından yol köpürdü.

16.08.2019 16:35 Yağmur yağışının ardından yol köpürdü
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yağmur yağışının ardından yol köpürdü. Yolun tankerle yıkayan ekipler, köpürmenin nedeninin kamyondan dökülen deterjan olduğunu belirledi.
Başiskele'de, öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışının ardından D- 130 Karayolu'nun Karadenizliler Mahallesi Sanayi Işıklar mevkisinde yolda köpürme meydana geldi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince, yol yıkandı. Köpürmenin nedenini belirlemek için yapılan çalışmada bir kaç gün önce deterjan bidonu yüklü kamyonun manevra yaptığı sırada kasasından temizlik malzemesinin döküldüğü belirlendi.



Başiskele, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:06   Havza'da otomobil devrildi: 6 yaralı
17:05   HÜKÜMET MEMURLARA ZAM TEKLİFİNİ YAPTI-1
17:05   "Ordu yatırımlarla taklit edilen bir şehir olacak"
17:05   Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ göreve başladı
17:04   Satamadığı tonlarca domatesi tarlaya döktü
17:02   Prof. Dr. Naci Görür: Bulunduğumuz zamanı fırtına öncesi sessizlik diye algılayabiliriz
17:02   Ümraniye'de tekstil atölyesinde yangın