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Yağmur yeni haftada yurdu terk etmeye hazırlanıyor

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın en son salı günü etkisini gösterek çarşamba günü yurt genelini terk etmesi bekleniyor.

07.10.2019 15:05Yağmur yeni haftada yurdu terk etmeye hazırlanıyor
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın en son salı günü etkisini gösterek çarşamba günü yurt genelini terk etmesi bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında yurt geneli güneşli havanın etkisinde.
Perşembe günüyse yurt genelinde güneşin yüzünü göstereceği, sıcaklığın hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. Buna göre perşembe günü beklenen en yüksek sıcakların, 34 derece ile Şanlıurfa'da, 32 derece ile Aydın, Kahramanmaraş, Adana, Kilis ve Batman'da olacağı öngörülüyor.
(İHA)

Perşembe, Samsun, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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