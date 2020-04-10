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Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, poşetle korunmaya çalıştı

Elazığ'da kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kafalarına geçirdikleri poşetle çözüm buldu.

10.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:01
Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, poşetle korunmaya çalıştı
Elazığ 'da kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kafalarına geçirdikleri poşetle çözüm buldu.

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli yağış ve dolu Elazığ'da etkili oldu. Kentte kuvvetli bir şekilde yağan yağmur nedeniyle sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar kafalarına poşet geçirerek ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Öte yandan, kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu.

Şemsiye alarak tedbirli dışarı çıktığını ancak birçok vatandaşın yağışa hazırlıksız yakalandığını gözlemlediğini dile getiren vatandaşlardan Gökhan Deprem, "Her sene olduğu gibi bu sene de nisan yağmurları başladı. Ben şemsiye ile dışarı çıktım, tedbirimi aldım ancak birçok vatandaş poşetle kendini korumaya çalışıyor. Bu yağmurun yağması çiftçilerimiz için güzel bir şey. Dolu da yağdı. İnşallah bu virüs de yağmurla birlikte akar gider" dedi.

Yağmura yakalananlardan Burcu Atalanoğlu ise, "Bir aydır evden çıkmıyorum, ilk defa dışarı çıktım. Hava güzel ve güneşliydi diye dışarı çıkayım dedim, ne yazık ki yağmura yakalandım. Yağmur rahmettir, inşallah bu yağmurla birlikte şu hastalıklar gider diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bugün Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da kuvvetli yağmur ve dolunun zaman zaman etkili olacağını bildirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Şemsi Tebrizi, Elazığ, Güncel
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