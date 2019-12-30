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Yağmurda ıslanan köpek mağazaya alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve donmak üzere olan köpeğe, kozmetik ürünler satan mağazanın çalışanları sahip çıktı.

30.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:59 Yağmurda ıslanan köpek mağazaya alındı

KOCAELİ'nin ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve donmak üzere olan köpeğe, kozmetik ürünler satan mağazanın çalışanları sahip çıktı. Karnı doyurulan köpek, mağazaya alınarak ısınması sağlandı.

Gebze'nin İsmet Paşa Caddesi üzerinde kozmetik ürünleri satan bir mağazanın çalışanları, dükkanın önünde yağmur altında donmak üzere olan bir köpek gördü. Mağaza çalışanları, bitkin haldeki köpeğin karnını doyurarak içeri aldı. Köpek, mağazanın içinde yatarak ısınırken, gelen müşteriler ise mağazanın tutumunu takdirle karşıladı.



Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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