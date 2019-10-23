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Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı

Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandıADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.

23.10.2019 20:34
Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Mehmet Ali Koç ve Hanım Koç, yağmurun başlamasıyla tarlada bulunan ceviz ağacının altına sığındılar. Bir süre sonra çiftin bulunduğu ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile yere yığılan çift olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri tarafında Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı

Mehmet Ali Koç, Çelikhan, Güncel

Kaynak: DHA

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