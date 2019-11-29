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Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından öğleden sonra oluşan gökkuşağı kendisine hayran bıraktı.

29.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:47
'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından öğleden sonra oluşan gökkuşağı kendisine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar binaların çatısına çıkarak gökkuşağı ile selfie çekildi.
İstanbul'da sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan ve öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetli yağmur öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir havaya bıraktı. Mega kentin Bahçelievler ilçesinde oluşan gökkuşağı ise kendisine hayran bıraktı. Barındırdığı renkler ile adeta görsel bir şölen oluşturan gökkuşağını vatandaşlar da selfie çekerek değerlendirdi. Bir süre etkili olan gökkuşağı daha sonra ortadan kayboldu.
(Ertuğrul Gün- Selim Bayraktar/İHA)
Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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