Yağmurlu Mahallesi'ne Yağmursuyu Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde döşediği sağlıklı altyapı hatlarıyla yerleşim yerlerinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nin yağmursuyu sıkıntısını gidermek için harekete geçti. MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, mahalleye betonarme yağmursuyu hattı inşa edildi. Yeni hat sayesinde mahallelinin yağışlı havalarda cadde ve sokaklarda biriken yağmur sularından kaynaklı olarak yaşadığı mağduriyetin önüne geçildi.

Kaynak: Bültenler