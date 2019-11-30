Haberler » Güncel » Yağmurun başkentinde susuz kaldılar - Haber

Yağmurun başkentinde susuz kaldılar

Rize'nin Taşlıdere, Dağınıksu ve Gündoğdu mahallesinde 10 gündür akmayan sular mahalleliyi isyan ettirdi.

30.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:03Yağmurun başkentinde susuz kaldılar
'nin Taşlıdere, Dağınıksu ve mahallesinde 10 gündür akmayan sular mahalleliyi isyan ettirdi. Türkiye'nin en fazla yağış alan yerlerin başında gelen Rize'ye 25 gündür yağmur yağmadığı için şehri içme suyunun karşılandığı Andon suyunda eksilme yaşanmasından dolayı sular kesildi. Depolardaki suyun eksilmesiyle su akışı yavaşlatıldı. Bu nedenle 3 mahalle 10 gündür su alamıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taşlıdere mahallesi muhtarı Selim Kara 10 gündür mahallelerinde su olmadığını belirterek "Yetkililerden aldığım bilgi kadarıyla 25 gündür yağmayan yağmur Andon suyunun eksilmesine neden olmuş. Çayeli ile Gündoğdu suyu ortak kullanıyor. Çayeli'nin su depoları Gündoğdu mahallesinden daha düşük olduğu için ilk suyu Çayeli çekiyor. Bizim suyumuz 10 gündür yüksek katlara hiç akmıyor. Alt katlarda ise bir saat iki saat akıp kesiliyor. Belediye başkanından talepte bulundum. Su seviyeleri yükselene kadar depolardaki su taksiminin adil bir şekilde yapılıp mağduriyetimizin giderilmesini istedik. İnşallah bir sonuç alabiliriz. Mahallemiz 10 gündür su sıkıntısı çekiyor" İfadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Turan Karslı ise devamlı yetkilileri aradıklarını belirterek "Buraya bir su tankeri istedik henüz gönderilmedi. Sular gece saat ikide geliyor üçte kesiyor. Burada çoğu kişi doğru düzgün yıkanamıyor. Yaşlılarımız var mağdur oluyoruz" dedi. - RİZE

Gündoğdu, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
14:10 YENİ İLAÇLARLA, TEDAVİ ALTINDAYKEN HIV BULAŞTIRMA RİSKİ SIFIR
14:08 Yeni ilaçlarla, tedavi altındayken hıv bulaştırma riski sıfır
14:06 Başkan Gültak: "Akdeniz, hak ettiği yere bir türlü varamadı"
14:06 SP eski devlet hastanesi yerinin satılmamasını istedi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
11:17 66 yıl önce Amerika'dan getirilen pikan cevizinin kilosu 40 TL'den satılıyor
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 14:12:16