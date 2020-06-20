YAĞMURUN GETİRDİĞİ ÇAMUR YOLU KAPADI, O ANLAR KAMERADA

ERZİNCAN'da etkili olan sağanağın taşıdığı çamuru temizleyen iş makineleri olası bir sel felaketinin yaşanmasını önledi.

20.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:33
ERZİNCAN'da etkili olan sağanağın taşıdığı çamuru temizleyen iş makineleri olası bir sel felaketinin yaşanmasını önledi.
Erzincan'da iki gündür etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresinde taşkın tehlikesi yaşandı. Yağmur sularının taşıdığı çamurlu debisi yükselen dereden taşan sular Günebakan köyündeki vatandaşları korkuttu. Köy yolunu ulaşıma kapayan deredeki çamur ve sulara Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait iş makineleri müdahale etti.
Derenin içindeki çamurları temizleyen ekipler, suyun taşarak çevreye zarar vermesini engelledi. Yağmur sularıyla birlikte akan çamurun temizlenmesiyle köylüler rahat bir nefes aldı. YAĞMURUN GETİRDİĞİ ÇAMUR YOLU KAPADI, O ANLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, Üzümlü, Güncel, Haber

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