Yahşi Batı konusu nedir? Yahşi Batı oyuncuları ve özeti

Yahşi Batı filmi, Cem Yılmaz'ın komedi filmlerindendir. Osmanlı olan Aziz ile Lemi Bey'in Amerika görevleri için çıktıkları yolda başlarına gelen soygun sonucu plan tamamen değişir. İki arkadaş, çalınan paraları yerine koymak adına ödül avcılığına soyunurlar. Peki, Aziz ile Lemi Bey çalınan paraları toplayabilecekler mi? Yahşi Batı filmi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

Yahşi Batı filmi full izle...

YAHŞİ BATI KONUSU

1800'lü yılların sonunda iki Osmanlı'nın, dönemin padişahı tarafından gönderildikleri Amerika görevi sırasında başlarına gelen olaylar anlatılıyor. Aziz Bey ile Lemi Bey, 19. yüzyılın sonlarında padişah tarafından görevlendirilerek Amerika'ya giderler. Yanlarına da hediye olarak verilmek üzere çok değerli bir elmas taş ve yüksek miktarda para alırlar. İkili Amerika'ya varınca, gidecekleri menzil için bir posta arabasına binerler. İkili bu yolculuk esnasında soyulurlar. Önce ellerinden elmas taş gider, sonra da paralarını kaptırırlar. İki Osmanlı, kaptırdıkları parayı tekrar toparlamak için ödül avcılığı yaparlar.

Gördükleri 'Wanted' ilanlarını kendilerine uyarlayıp, sırasıyla aranan haydutların yerine geçer ve ödül avcılığıyla para kazanmaya çalışırlar. Biri haydut olur, diğeri onu yakalar ve başlarına her defasında binbir olay gelir. Tam canlarından olacakken Aziz Bey aslında ödül avcısı olmadıklarını, Lemi Bey'in haydut olmadığını, ikisinin de Osmanlı olduğunu anlatmaya çalışır.

YAHŞİ BATI OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın olduğu, senaryosunu ise Cem Yılmaz'ın kalema aldığı Yahşi Batı filmi kadrosunda da yine Cem Yılmaz bulunuyor. Yahşi Batı oyuncuları şöyle:

Cem yılmaz: Aziz Bey

Ozan Güven: Lemi Bey

Demet Evgar: Susan Van Dyke

Zafer Algöz: LLoyd

Özkan Uğur: Kızılkayalar

Cansu Dere: Mary Lou

Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy

Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko

Johnny Lesh: Mehmet Ppolat

Mary Ann: Demet Tuncer

Sheriff Murphy: Süleyman Turan