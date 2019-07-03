03.07.2019 16:35
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Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan AA'ya ziyaret

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosu'nu ziyaret etti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosu'nu ziyaret etti.
Başkan Türkyılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın basın sektöründe önemli bir yeri olduğunu söyledi.

İlçede yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Türkyılmaz, "Seçimlerde verdiğimiz bütün vaatlerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yahşihan'da kısa zamanda güzel projeler yaptık. İnşallah devamı da gelecek." diye konuştu.

Türkyılmaz, muhabir Zekeriya Karadavut'tan da kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
Osman Türkyılmaz, Anadolu Ajansı, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

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