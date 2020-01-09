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Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

09.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:26Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, gazetecilerle bir araya geldi
Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Türkyılmaz, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kamuoyu bilincini artıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan birinin de medya olduğunu söyledi.
Toplumların gelişmesi ve güçlenmesi için medyanın önemli rol oynadığını dile getiren Türkyılmaz, "Gazeteci arkadaşlar önemli bir mesleği yürütmektedirler. Bizlerin hatalarını, doğrularını yazacaklar ki bizler o hataya bir daha düşmeyelim ve hatamızı düzeltelim. Fedakarlıkla görevlerini sürdüren bütün gazeteci arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.
Programa katılan MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu da gazetecilik mesleğinin çağın en zor mesleklerinden birisi olduğunu belirterek, insanları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için zor koşulların üstesinden gelen gazetecilerin, mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini kaydetti.

Gazeteciler Günü, Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel

Kaynak: AA

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