Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, sokakta temizlik yaptı
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni aldıkları temizlik araçlarıyla temizlik yaptı.
11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:38
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni aldıkları temizlik araçlarıyla temizlik yaptı.
Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesi'nde üzerine giydiği temizlik elbisesi ile yeni aldıkları elektrikli süpürge aracıyla cadde ve sokaklarda bir süre temizlik yaptı.
Seçim vaatlerinde dile getirdikleri "Daha Temiz ve Yaşanabilir Yahşihan" sözü için biri küçük olmak üzere 4 elektrikli süpürge aracını belediye bünyesine dahil ettiklerini belirten Türkyılmaz, süpürgelerin 8 saat çalışma süresi ve 220 litre çöp toplama kapasitesi olduğunu söyledi.
Türkyılmaz, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Yahşihan için çalışmalarımız devam ediyor. Sevgili gençlerden ricamız lütfen sigara izmaritleri dahil attığınız çöplere dikkat etsinler ve kendilerinden sonra birinin orayı temizlemeye geleceğini bilsinler. Bu temizleyecek kişi bir belediye başkanı veya bir mesai arkadaşım olabilir. Lütfen daha dikkatli davranırlarsa memnun oluruz. 21 Mart'ta tüm Yahşihan'ı temizlik seferberliğine davet ediyorum. O gün, Yahşihan'ı komple temizleyeceğiz." diye konuştu.
Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesi'nde üzerine giydiği temizlik elbisesi ile yeni aldıkları elektrikli süpürge aracıyla cadde ve sokaklarda bir süre temizlik yaptı.
Seçim vaatlerinde dile getirdikleri "Daha Temiz ve Yaşanabilir Yahşihan" sözü için biri küçük olmak üzere 4 elektrikli süpürge aracını belediye bünyesine dahil ettiklerini belirten Türkyılmaz, süpürgelerin 8 saat çalışma süresi ve 220 litre çöp toplama kapasitesi olduğunu söyledi.
Türkyılmaz, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Yahşihan için çalışmalarımız devam ediyor. Sevgili gençlerden ricamız lütfen sigara izmaritleri dahil attığınız çöplere dikkat etsinler ve kendilerinden sonra birinin orayı temizlemeye geleceğini bilsinler. Bu temizleyecek kişi bir belediye başkanı veya bir mesai arkadaşım olabilir. Lütfen daha dikkatli davranırlarsa memnun oluruz. 21 Mart'ta tüm Yahşihan'ı temizlik seferberliğine davet ediyorum. O gün, Yahşihan'ı komple temizleyeceğiz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Osman Türkyılmaz, Yenişehir, Yahşihan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı