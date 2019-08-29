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Yahşihan Belediyesi'nden okul destek projesi

Yahşihan'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Yahşihan Belediyesi'nin organizesinde Okul Destek Projesi kapsamında kimsesiz çocuklar için etkinlik düzenlendi.

29.08.2019 09:09 Yahşihan Belediyesi'nden okul destek projesi

Etkinlikte sazlı sözlü yöresel oyun havaları ile oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Yahşihan Aile Çay Bahçesinde düzenlenen Okul Destek Projesi etkinliğinde Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, masaları tek tek gezerek vatandaşla sohbet etti. Etkinliğe katılan çocuklara kitap hediye eden Türkyılmaz; " Sevgili gençler, ben Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü'nden Belediye Başkanı seçilmiş bir abiniz olarak sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasındayız, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete teşkil etmiş şehit ve gazilerimi şükranla yâd ediyoruz. Sevgili gençler bolca kitap okumanız dileğiyle, hayallerinizi, hedeflerinizi hep ilerde tutmanız dileğiyle, hep gülümsemeniz ve mutlu olmanız dileğiyle hepiniz saygı ve sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

Etkinlikte vatandaşa yemek ikramında bulunuldu. Çocukların saz eşliğinde yöresel oyunlar oynayıp, halay çektiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Yahşihan, Çay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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