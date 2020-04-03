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Yahşihan Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 100 koli erzak

Yahşihan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında hazırladığı 100 erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 'Yahşihan Kaymakamlığı Vefa Koordinasyon' birimine teslim etti.

03.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:14
Yahşihan Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 100 koli erzak
Yahşihan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında hazırladığı 100 erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 'Yahşihan Kaymakamlığı Vefa Koordinasyon' birimine teslim etti.

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi ve Yahşihan Kaymakamlığı 'Vefa Koordinasyon Merkezi' ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Hazırladığımız erzak paketlerini ivedi bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlayacağız. Yahşihan'da bulunan 18 ayrı marketten bin 250'şer liralık alınan erzaklar, 100 adet erzak paketi haline getirildi. Bu sayede belediye olarak, yerel marketleri de desteklemiş olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı olarak iki aylık maaşımı bağışladığımı daha önce açıklamıştım. Bunu yanında belediye olarak ulaşım hizmetleri ve erzak dağıtımı yaparak, hem ilçe esnafına hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olduk. Bu paketleri belediyemiz sosyal hizmet yardımları kapsamında gerçekleştirdik" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Yahşihan, Güncel
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