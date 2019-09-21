Yahşihan Belediyesinden "korsan satış mücadelesi"

Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi sakinlerinden gelen şikayet üzerine harekete geçen Yahşihan Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları kontrollerde, Ankara'dan gelen bir ekmek firmasının kamyonlarla ve hijyenik olmayan bir ortamda ekmek transferi yaptığını belirledi. Ekipler tarafından ekmek taşıyan firmanın kamyon sürücüsüne süre verilerek, sözlü ve yazılı uyarılarda bulunuldu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Kamuoyunun Dikkatine;

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün ilçemizde gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde İl dışından ilçemize hijyen koşulları belli olmayan ekmek trasferi yapıldığı tespit edilmiş olup İlgililer hakkında gerekli ceza-i işlem uygulanmıştır.İlçemiz ekmek üreticisi fırıncı esnamız emin olsunlar belediyemiz bu tür yasadışı uygunsuzluklara olanak vermeyecek denetimlerini aralıksız sürdürecektir Yahşihan Belediye Başkanı Osman TÜRKYILMAZ" ifadelerine yer verdi.