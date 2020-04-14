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Yahşihan'da evlere maske dağıtıldı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki tüm hanelere ücretsiz maske dağıtıldı.

14.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:26
Yahşihan'da evlere maske dağıtıldı
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki tüm hanelere ücretsiz maske dağıtıldı.
İlçedeki tüm evleri, apartmanları ve siteleri gezen belediye ekipleri, kapılarını açan vatandaşlara maskeleri ücretsiz verdi. Ekipler, evde olmayan vatandaşların maskelerini kapı kollarına astı.
Maske dağıtımıyla ilgili bilgi veren belediye görevlisi Ömer Onan, "Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz'ın direktifleri doğrultusunda Yahşihan'da ikamet eden tüm sakinlerimize maskelerimizi dağıtarak, sağlıklı yaşamlar diledik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel
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