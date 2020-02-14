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Yahşihan'da kedi sığınma evleri konuşlandırıldı

Yahşihan Belediyesi, yürütmekte olduğu belediye hizmetleri esnasında kullanılan malzemelerin atıklarından kedi sığınma evleri inşa ederek, şehir merkezindeki park ve bahçelere konuşlandırdı.

14.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:38Yahşihan'da kedi sığınma evleri konuşlandırıldı
Belediyesi, yürütmekte olduğu belediye hizmetleri esnasında kullanılan malzemelerin atıklarından kedi sığınma evleri inşa ederek, şehir merkezindeki park ve bahçelere konuşlandırdı.

'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla hem atık inşaat malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak hem de kış mevsimi dolayısıyla sokakta yaşayan kediler üşümemesi için sığınma evleri yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekiplerince yapılan kedi sığınma evleri, ilçedeki birçok yerde belirlenen park ve bahçelere konuşlandırdı. Başkan Türkyılmaz, "Oların bizlere emanet olduğunu ve beslememiz gerektiğini unutmayalım" diyerek, ilçedeki kedi ve köpeklere sahip çıkılması gerektiğini ve kedi yuvalarının birçok alana yerleştirileceğini söyledi. - KIRIKKALE

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Kaynak: İHA

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