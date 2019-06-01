01.06.2019 11:44
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Yahşihan'da "Ramazan ve İnfak" yarışması düzenlendi

Yahşihan

Yahşihan ilçesinde "Ramazan ve İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi.

Yahşihan ilçesinde "Ramazan ve İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaokullar arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen, Yenişehir Şehit Bekir Ferhat Kaya Ortaokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çocukların zekalarının tartılmayacak ölçüde olduğunu belirterek, bu çalışmalarının her satırında her fırça darbesinde emek olduğunu söyledi.
Evirgen, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Yahşihan, Güncel