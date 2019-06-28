28.06.2019 00:22
Haberler » Güncel » Haber

Yahşihan'da usulsüz iş yerleri yıkıldı

Yahşihan

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
00:49 Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini geri çağırdı
00:45 Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar
00:44 GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
00:43 Ankara'da 60 işçi yemekten zehirlendi
00:43 Hastane yemeğinden 35 kişi zehirlendi
00:42 Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
00:42 ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık savunma bütçesine onay