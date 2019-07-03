Yahşihan'da yaz okulu heyecanı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaz okulu projesini hayata geçirdi.

1.ETAP BAŞLADI

Yahşihan Belediyesi, 1. Etabı 1 Temmuz'dan 9 Ağustos'a kadar sürecek olan Yaz Okulu projesini başlattı. Yaz okulu projesinde öğrencilere futboldan yüzmeye, tenisten biniciliğe kadar birçok farklı alanda eğitim verilecek böylece çocukların hem yaz aylarını dolu dolu değerlendirmeleri sağlanacak hem de yetenekli öğrenciler keşfedilecek.

TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN FORMA

İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yahşihan Gençlik Merkezinde Yaz Okuluna katılan tüm öğrencilere üzerinde Yahşihan Yaz Okulu logosu bulunan formaları dağıttı. Forma dağıtımı sırasında çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Yahşihan Belediyesi, Yaz Okulu projesinde uzman öğretmenler eşliğinde 200 öğrenciyi bir çok alanda eğitmeyi planlıyor.

UZMAN EĞİTİM KADROSU

Başkan Türkyılmaz, Yahşihan Belediyesi olarak gençlerin ve çocukların spor ile iletişim, spor ahlakı ve spor kültürüyle yetişmesi için yaz tatillerinde böyle bir proje düşündüklerini söyledi. Türkyılmaz, "Spor branşlarında yetenek tespitleri yapılarak, kulübümüzün çatısı altında eğitimlerinin devam etmesini istiyoruz. İleride hem başarılı bir sporcu hem de eğitim, kültür ve sanat alanında kendini yetiştirmiş bireyler hedefliyoruz. Yaz Okulumuz 2 etaptan oluşacak. 1. Etap 1 Temmuz-9 ağustos arası. 2. Etap ise 19 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 200 öğrenci aldık. Kayıtlar 17 Haziran ile 29 Haziran arası gerçekleştirilecek. Takım sporları; Futbol, Basketbol, Voleybol. Bireysel Sporlar; Yüzme, Jimnastik, Tenis, Eğitimsel Oyunlar, Binicilik. Kültür ve Sanat derslerimiz; Resim, Müzik, Drama, Din Bilgisi, Yabancı Dil. Takım ve bireysel spor branşları öğrenci talepleri doğrultusunda açılacak olup uzman hocalar nezaretinde eğitim verilecektir. Öğrencilerimizin ulaşım ve öğle yemekleri Yahşihan Belediyesi tarafından temin edilecek" diye konuştu.