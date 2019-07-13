Yahşihanspor'dan Türkyılmaz'a ziyaret

Türkyılmaz, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

YAHŞİHANSPOR EMİN ELLERDE

Yahşihan spor'un yeni oluşturan yönetim kurulu yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulüp Başkanı Bülent Delice ve yönetim kurulu üyeleri, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Takımın bir çok spor dalında şube açmasını arzu ettiğini dile getiren Türkyılmaz, Yahşihan'ın gençlerine önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni yönetime hayırlı olsun temennisinde bulunan Türkyılmaz, "Yahşihanspor emin ellerde. Güzel bir yönetim oldu. Tebrik ediyorum. Başarılı işlere imza atacağınıza inanıyorum. Gençlere önem vermenizi canı gönülden isterim" dedi.

İŞTE YÖNETİM

Transfer çalışmalarına başlayan Yahşihanspor, görev dağılımını da yaptı. Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu; Başkan Bülent Delice, Başkan Yardımcısı Abdurrahman Akkuzulu, Genel Sekreter Tahsin Acun, Muhasip Kadir Yahşi, Üye Hakan Şansal, Üye Ayhan Kayabaş, Üye Atila Gürses, Üye Bayram Açıkgöz, Üye Faik Şadol Bilen