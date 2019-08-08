Yahudi Olimpiyatları'nda Türk Voleybol Takımı altın madalya kazandı!

Dünyada 1932'den beri düzenlenen ve 91'den itibaren Ankara Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı'nın izniyle Türk takımlarının da katıldığı Yahudi Olimpiyatları'ndaki galibiyet büyük coşku yarattı. 1 yıldır aralıksız bir şekilde hazırlanan koç Volkan Şirinoğlu, menajer Dorit Toledo ve oyuncular Belin Mitrani, İris Gormezano, Leyla Barokas, Mia Debayar, Selen Kam, Selin Biton, Tuana Fins, Vanessa Namer, Vendy Bensason, Vera Filizer, Verda Sisa madalyaların verildiği anda İstiklal Marşı okunurken duygu dolu anlar yaşadı. Avrupa Maccabi oyunlarına Türkiye'den 102 kişilik bir kafile katıldı. 15- 60 yaş arasında yarışan sporcular voleyboldan sonra teniste 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz; yüzmede 1 gümüş, 2 bronz; masa tenisinde 1 bronz, basketbolda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

EKRANDA BAYRAĞIMIZLA, İSTİKLAL MARŞI OKUMAK MUHTEŞEMDİ

Takımın menajeri Dorit Toledo duygularını "Başından beri şampiyon olacağımıza inanarak çalıştık. Burada takım ruhu, azim ve kararlılıkla mücadele ettik. Koçumuzun yönlendirmeleri ve oyunu çok doğru okuması sayesinde maçın seyrini değiştirdik. Tarifi gerçekten yoğun bir duygu ve kelimeler kifayetsiz. Hepimiz kazanacağımıza inanarak çıktığımız maçların hepsinden yani 6 galibiyet alarak belki mucizeyi gerçekleştirdik. Çok mutluyuz" cümleleriyle ifade etti.

Toledo, İstiklal Marşı'nın okunduğu o anları ise "Ülkemizden kilometrelerce uzakta birçok insanın canlı olarak izlediği bir törende ekranda bayrağımız ve İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okumak muhteşemdi" sözleriyle anlattı. Başarılı menajer " Türkiye'den ilk defa bir voleybol takımı kurduk. Onlara çok inandık ve takımı daha da geliştirerek yeni oyuncular katıp başarılarımızın devamı için bir sonraki Maccabiat oyunlarına hazırlanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.