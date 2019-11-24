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Yahudi yerleşimciler El Halil kentine baskın düzenledi: 5 yaralı

Yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin korumasında işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentine baskın düzenledi.

24.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:51Yahudi yerleşimciler El Halil kentine baskın düzenledi: 5 yaralı
Yüzlerce Yahudi yerleşimci, askerlerinin korumasında işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentine baskın düzenledi. Yerleşimcilerin bir eve saldırması sonucu biri bebek 5 Filistinli yaralandı.

Yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria'nin El Halil kentindeki Tel Rumeyda ve Şehitler caddelerine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait evlere saldırdı. Yahudi yerleşimcileri korumak için bölgedeki yolları iki yönlü olarak ulaşıma kapatan İsrail askerleri, Halilurrahman Camii'nde Filistinlilerin namaz kılmasını da engelledi. Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerini basıp, birçok Filistinli'yi darp etti. Yerleşimcilerin saldırısında 4 Filistinli ve 1 buçuk yaşındaki bebek başından yaralandı. - EL HALİL

Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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