Yahudi Yerleşimciler Filistin Liderini Hedef Gösterdi

Batı Şeria
'nın kuzey kesimindeki Yitzhar yerleşim birimindeki Yahudi yerleşimciler askeri kontrol noktasına Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
'ı hedef gösterdi.
Yahu yerleşimciler, Ramallah
yakındaki Orfa'daki Yitzhar yerleşim bölgesi yakınındaki kontrol noktasına, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere karşı yapılan operasyonları finanse etmekle suçladıkları Filistin Lideri Mahmud Abbas'a suikast yapılmasını isteyen posterler astı. İsrail
medyası, Ramallah yakınlarında bulunan Ofra'daki Yahudi yerleşimcilere ateş açılmasının ardından, Başkan Mahmud Abbas'ı Filistinlileri Yahudi yerleşimcilere karşı kışkırtmakla suçlamaya başladı.
Geçtiğimiz Pazar günü Ramallah yakınlarında bulunan Ofra'daki Yahudi yerleşimcilere ateş açılmış ve 7 kişi yaralanmıştı. - RAMALLAH
Batı Şeria,Mahmud Abbas,Filistin
11 Aralık 2018 Salı 14:12